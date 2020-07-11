Federasyondan yapılan açıklamada, Kastamonu ve Muğla'da düzenlenecek yarışların il bazında yapılacağı belirtildi.

"Kastamonu ve Marmaris/Muğla'daki sporcularımız kendi şehirlerinde demokrasi şehitlerimizi anacaklardır. 2021 yılı gelecek sezonumuzda düzenlenecek olan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Yol Yarışları; genel katılım şeklinde olacak ve bütün kategoriler mevcut olmak üzere Türkiye Şampiyonası olarak düzenlenecektir."