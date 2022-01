Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 27 yaşında hayatını kaybeden futbolcunun ailesine, sevenlerine, kulübü Konyaspor'a başkent ekibinin taziyeleri ve desteği iletildi.

Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Almanya'nın Schalke 04, İspanya'nın Valencia ve Barcelona takımları ile Hırvatistan Futbol Federasyonu da sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı.

Paris Saint-Germain extend their condolences to the family and loved ones of Ahmet Çalık and to @konyaspor. The Club sends their best wishes of support and solidarity. https://t.co/MGEb5slmU6