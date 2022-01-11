Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paris Saint-Germain'den Ahmet Çalık için taziye mesajı
Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG), trafik kazasında yaşamını yitiren İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için taziye mesajı yayımladı.
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 27 yaşında hayatını kaybeden futbolcunun ailesine, sevenlerine, kulübü Konyaspor'a başkent ekibinin taziyeleri ve desteği iletildi.
Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Almanya'nın Schalke 04, İspanya'nın Valencia ve Barcelona takımları ile Hırvatistan Futbol Federasyonu da sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı.
Paris Saint-Germain extend their condolences to the family and loved ones of Ahmet Çalık and to @konyaspor. The Club sends their best wishes of support and solidarity. https://t.co/MGEb5slmU6— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 11, 2022
Etiketler: Paris Saint-Germain Konyaspor
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