Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 27 yaşında hayatını kaybeden futbolcunun ailesine, sevenlerine, kulübü Konyaspor'a başkent ekibinin taziyeleri ve desteği iletildi.

Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Almanya'nın Schalke 04, İspanya'nın Valencia ve Barcelona takımları ile Hırvatistan Futbol Federasyonu da sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı.