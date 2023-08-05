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Spor
AA 05.08.2023 12:26

Paralimpik milli atıcı Çağla Baş olimpiyat madalyası hedefiyle çalışıyor

Ordulu milli atıcı Çağla Baş, daha önce iki kez katıldığı Paralimpik Oyunları'nda ulaşamadığı madalyayı Paris 2024'te kazanma hayalıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Paralimpik milli atıcı Çağla Baş olimpiyat madalyası hedefiyle çalışıyor

Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceleri bulunan Baş, Altınordu ilçesindeki Havalı Silahlar Atış Poligonu'nda antrenmanlarına devam ediyor.

Hollanda'da 14 Ağustos'ta başlayacak 2023 Avrupa Oyunları'na katılacak ortopedik engelli 31 yaşındaki sporcu, burada elde edeceği başarıyla Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota almayı hedefliyor.

Çağla Baş, daha önce iki kez paralimpik oyunlarına katılma başarısı gösterdiğini ancak istediği sonucu elde edemediğini söyledi. Paralimpik Oyunları'nda madalya hedefinden asla vazgeçmediğinin altını çizen bir çocuk annesi Baş, bu amacına ulaşabilmek için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Baş, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota veren 2023 Avrupa Oyunları'nda iyi sonuç elde edebilmek için plan ve programlı şekilde çalıştığını vurguladı.

Avrupa Oyunları öncesi 7 Ağustos'ta Ankara'da milli takım kampına katılacağını aktaran sporcu, şimdilik her şeyin yolunda olduğunu ve istediği gibi sürecin devam ettiğini anlattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Paralimpik Oyunları bir sporcu için çok ama çok önemli"

Çağla Baş, antrenmanlarının çok keyifli ve verimli geçtiğini dile getirdi.

"Avrupa Oyunları'na giderek orada hem bir madalya kazanıp hem de Paris 2024 Paralimpik Oyunları için kota alıp üçüncü kez bu organizasyona katılmak istiyorum."

Baş, Paralimpik Oyunları'na yeniden katılmayı çok istediğini belirtti.

"Paralimpik Oyunları bir sporcu için çok ama çok önemli. Orası bizim için en üst nokta, zirve. Ben de orada yeniden olmak istiyorum. Bu sefer şeytanın bacağını kırıp, ülkeme madalyayı kazandırmak istiyorum."

Milli sporcu, atıcılık kariyerine şimdiye kadar pek çok başarı sığdırdığını aktardı.

"İnşallah Allah bana Paris'e gitmeyi yeniden nasip eder. Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyam var. Evde bir madalyam eksik. Yapbozun bir parçasını tamamlamadığımı düşünüyorum. O yüzden bir an önce kotayı alıp, kalan son parçayı da tamamlamak istiyorum."

"Artık daha tecrübeli bir sporcuyum"

Baş, artık daha tecrübeli bir sporcu olduğunu, eksiklerini bildiğini ve rakiplerini çok iyi tanıdığını vurguladı.

"Artık tecrübeli bir sporcu olarak organizasyonlara katılıyorum. O gün iyi günümde olmak ve hedeflerime kavuşacağım atışı yapmak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum."

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