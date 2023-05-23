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Spor
AA 23.05.2023 21:15

Para Badminton Uluslararası Bahreyn Turnuvası'ndan iki madalya geldi

Para Badminton Uluslararası Bahreyn Turnuvası tamamlandı.

Para Badminton Uluslararası Bahreyn Turnuvası'ndan iki madalya geldi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Manama'da gerçekleştirilen organizasyona 42 ülkeden 264 sporcu katıldı.

Milli sporcu Emine Seçkin ve Hint partneri Prem Kumar Ale, organizasyonun son gününde finalde Hong Kong'dan Ho Yuen Chan ve Belçikalı Man-Kei To ikilisine 2-0 yenilerek gümüş madalya elde etti.

Dün de milli sporcu İlker Tuzcu ve Polonyalı partneri Bartlomiej Mroz, Hint rakipleri Chirag Baretha ve Raj Kumar'ı 2-1 yenerek bronz madalya elde etmişti.

Milliler, organizasyonu iki madalyayla tamamladı.

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