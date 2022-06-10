Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Para atıcılıkta Serbest Tabanca Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu
Para Atıcılık VSPS Dünya Kupası'nın 50 metre kategorisinde Serbest Tabanca Milli Takımı, bronz madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Chateourux şehrinde düzenlenen organizasyonda Cevat Karagöl, Taha Yasin Küsmüş ve Ayşegül Pehlivanlar'dan oluşan milli takımın final etabında mücadele etti.
Ay-yıldızlı sporcular toplamda 1.565 puan alarak dünya üçüncüsü oldu. Birinciliği Çin'in, ikinciliği ise Hindistan elde etti.
Maç sonucu:— Türk Paralimpik (@TurkParalimpik) June 8, 2022
Cevat Karagöl - Aysel Özgan 291,5
Ayşegül Pehlivanlar - Taha Yasin Küsmüş 282,5
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