Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Chateourux şehrinde düzenlenen organizasyonda Cevat Karagöl, Taha Yasin Küsmüş ve Ayşegül Pehlivanlar'dan oluşan milli takımın final etabında mücadele etti.

Ay-yıldızlı sporcular toplamda 1.565 puan alarak dünya üçüncüsü oldu. Birinciliği Çin'in, ikinciliği ise Hindistan elde etti.