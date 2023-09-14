"Panzerler" evindeki EURO 2024 öncesi mazisini arıyor

2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra tarihinin en büyük düşüşlerinden birini yaşayan "Panzerler"de, fatura teknik direktör Hansi Flick'e kesilse de milli takımın şampiyonaya kadar toparlanıp toparlanamayacağı Alman futbolseverler için soru işareti olmaya devam ediyor.

Ev sahipliği yaptığı 2006 Dünya Kupası öncesinde, bu denli olmasa da eleştirilerin hedefinde yer alan Almanya, turnuvada yarı finale kadar çıkarak evinde sportif bir başarısızlığın önüne geçmişti.

10 yılda gelen büyük çöküş

Brezilya'da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda "Panzer" lakabının hakkını veren bir performansla kupaya uzanan ve formasına dördüncü yıldızı ekleyen Almanya, sonraki yıllarda büyük bir çöküş yaşadı.

Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası'na büyük umutlarla giden Almanya, gruptaki üç maçta sadece bir galibiyet alınca evine dönmek zorunda kaldı.

15 yıllık Joachim Löw döneminin kapanmasının ardından Bayern Münih'teki başarılarını referans alarak takımı Hansi Flick'e emanet eden Almanya Futbol Federasyonu, Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da aynı şoku yaşamaktan kurtulamadı.

Turnuvaya Japonya mağlubiyetiyle başlayan "Panzerler", İspanya ile de berabere kalınca averajla üçüncü sırada yer aldı ve son 16 turunu yine göremedi.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final oynayan Almanya, Löw'ün son turnuvası olan 2020'de de son 16 turunda İngiltere'ye elendi.

Tarihin en kötü istatistikleri Flick'e ilki yaşattı

EURO 2024'ün başlamasına bir yıldan az bir süre kala Almanya Milli Takımı'nın yeni dip seviyelerini test etmesi Hansi Flick'in koltuğuna mal oldu.

Haziran ayındaki Polonya ve Kolombiya mağlubiyetlerinin ardından "Eylül ayında her şeyin farklı olacağı" sözünü veren 58 yaşındaki Alman teknik adam, Japonya karşısında da 4-1'lik mağlubiyete engel olamayınca "Panzerler" 38 yıl sonra ilk kez üst üste üç maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

Almanya Futbol Federasyonu, bu serinin ardından tarihinde ilk kez milli takım teknik direktörünü görevden aldı.

Almanya, Flick döneminde çıktığı son 23 özel ve resmi maçın sadece 5'inde sahadan galibiyetle ayrılabildi.

Kanatlarda ve hücumda oyuncu açığı

Yeni tip koronavirüs döneminde çeyrek finalden itibaren Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak kendisine Almanya Milli Takımı'nın kapılarını açan Flick'in kanat bekleri ve forvet hattındaki eksikleri farklı taktiklerle kapamaya çalışması sonuç vermedi.

Joshua Kimmich, Jamal Musiala ve İlkay Gündoğan gibi yıldızlarıyla orta sahada yetenek sıkıntısı çekmeyen Almanya, haziran ayındaki üç hazırlık maçında Marius Wolf, Robin Gosens, David Raum, Jonas Hofmann ve Benjamin Henrichs'i kanat beklerinde oynattı.

Flick, yenilgiyle ayrıldıkları Kolombiya, Polonya ve Japonya maçlarında ileri uçta hücuma dönük orta saha oyuncusu olarak oynamaya çok daha uygun olan Kai Havertz'e forma verdi.

Almanya, Flick sonrası ilk sınavında Fransa ile karşılaştı. Uzun süredir performansı eleştirilen ve yeni takımı Arsenal'da da şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Havertz'in yedek, Thomas Müller'in ilk 11'de başladığı maçtan Almanya, 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Müller'in ilk golü attığı mücadelede, sonradan oyuna giren Havertz ikinci golün pasını verdi.

Geçen sezon Werder Bremen formasıyla 16 gol atan, 2022 Dünya Kupası'nda da İspanya ve Kosta Rika filelerini havalandıran Niclas Füllkrug, yeni teknik adamın seçenekleri arasında yer alacak.

Sırada ABD, Meksika ve Avusturya var

Milli takımda yeni dönem için Jurgen Klopp ve Thomas Tuchell isimlerinin öne çıktığı Almanya, ekim ve kasım aylarında 3 hazırlık maçı oynayacak.

"Panzerler", 14 Ekim'de ABD, 18 Ekim'de Meksika, 21 Kasım'da da Avusturya ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı'nın da kasım ayında Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Dünyanın 4, Avrupa'nın 3 kez en büyüğü oldu

Almanya'nın Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde elde ettiği sonuçlar şöyle: