Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 14.09.2023 10:42

NBA'de yıldız oyuncuların dinlendirilmesine kısıtlama getirildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2023-24 sezonunda bir takım, aynı maçta sadece tek bir yıldız oyuncusunu dinlendirebilecek.

NBA'de yıldız oyuncuların dinlendirilmesine kısıtlama getirildi
[Reuters]

Normal sezondaki yoğun maç trafiği ve lig sonlarına doğru derecelerin belli olması gibi gerekçelerle NBA takımı başantrenörlerinin sıklıkla başvurduğu yöntemler arasında yer alan yıldız oyuncuların dinlendirilmesine kısıtlama getirildi.

NBA'den yapılan açıklamada, lig paydaşlarının katıldığı toplantıda alınan kararla, bu sezon bir takım, sakatlık gerekçesi hariç bir maçta en fazla bir yıldız oyuncusunu dinlendirebilecek. Özellikle, ABD kanallarından canlı yayınlanan maçlarda, yıldız oyuncuların oynatılması zorunlu hale gelecek.

"Bu ligin bir prensibi var"

Yıldız oyuncu kriteri ise "önceki üç sezon içinde All-Star veya All-NBA takımına seçilme" olarak belirlendi. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan NBA Başkanı Adam Silver, "Bu ligin bir prensibi var. Sağlıklı bir oyuncuysanız, oynamanız beklenir." ifadelerini kullandı.

Bu kurala uymayan takımlara ise yüksek miktarda para cezası verilecek. Buna göre, takımların ilk ihlal için 100 bin, ikincisi için 200 bin dolar ödemesi gerekecek. Sonraki ihlallerin her birinde ise birer milyon dolar ceza uygulanacak.

ETİKETLER
ABD NBA
Sıradaki Haber
2023 Extreme Kupası'nın 3. ayak yarışları hafta sonu Kahramankazan'da yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:55
ABD: Sudan'da sivillerin ölümüne sebep olan çatışmalardaki artış nedeniyle endişeliyiz
11:56
Arnavutköy'de 4 katlı bina tahliye edildi
11:43
ABD'de Federal Yargıç, revize edilen göçmen programını hukuka aykırı buldu
11:36
Gaziantep lezzetleri dünyaya tanıtılacak
11:30
MEB şartları belirledi: Kimler açık liseye geçebilecek?
11:25
İnternet erişimine sahip girişimlerin oranı yüzde 96 oldu
Depremden etkilenen Adıyaman'daki üniversitede kontenjan doluluğu yüzde 97 oldu
Depremden etkilenen Adıyaman'daki üniversitede kontenjan doluluğu yüzde 97 oldu
FOTO FOKUS
Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü
Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ