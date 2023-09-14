Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 14.09.2023 11:06

Milli bilardocu Gülşen Degener gençlere yatırımın önemine dikkati çekti

Milli bilardocu Gülşen Degener, Türkiye'de bilardonun gençlere yapılacak yatırımlarla dünyada çok daha iyi bir noktaya geleceğini söyledi.

Milli bilardocu Gülşen Degener gençlere yatırımın önemine dikkati çekti
[Fotograf: AA]

Ankara'da devam eden 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda kadınlar kategorisi maçları devam ederken, Gülşen Degener çeyrek finale yükseldi.

Ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluğu bulunan 54 yaşındaki tecrübeli sporcu Degener yaptığı açıklamada, bilardonun yaygınlaşması için özellikle gençlere ve kadınlara yatırım yapılması gerektiğini belirtti.

"Kadınlar bilardoda son 2 yılda iyi bir ivme kazandı"

Gülşen Degener, kadınların bilardoya olan ilgisinin her geçen gün arttığını aktardı.

"Avrupa Bilardo Birliği güzel şeyler yapmaya başladı. Son dönem çok iyi sporcular olamamasına rağmen seviyenin biraz daha ilerlediğini söyleyebilirim. Bu umut verici. Bundan sonra gelecek olan kadın ve genç sporcular daha iyi şartlarda yarışacak."

Degener, 2018'in aralık ayında ayağının kırılması ile başlayan bir dizi sağlık sorunları yaşadığını aktardı.

"11. Dünya Kadınlar Şampiyonası için şu an Ankara'dayız. 24 sporcu var. Ben Türkiye şampiyonu olarak katılıyorum. 2018'de ayağım kırılmadan hemen önce dünyada 1 numaradaydım. Dünya üçüncülüğüm vardı, Avrupa şampiyonluğum vardı. Arkasında pandemi geldi. Çok yoğun dönemler geçirdim. Artık toparlanmaya başladım. Çok fazla antrenman yapmama rağmen kendimi iyi hissediyorum. Bu şampiyonada beklentim yüksek."

Gülşen, Türkiye'de gelecek vaat eden çok sayıda sporcunun bulunduğuna dikkati çekti.

"Türkiye'de 7-8 kadar çok yetenekli, gelecek vaat eden genç sporcumuz var. Bunlardan birisi Burak Haşhaş. Onu Türkiye bilardosuna ben kazandırdım. Henüz 16 yaşındayken 22 yaş altı gençler şampiyonasında dünya şampiyonu oldu. Türkiye bilardoda, gençlere yapılacak yatırımlarla dünyada çok daha iyi bir noktaya gelecektir. Şahsen son dönem kendimi gençler bilardosuna verdim."

"Gençler içinde bir şeyler yapmak gerekli"

Gülşen Degener, sözlerini şöyle tamamladı.

"Kadın ya da erkek fark etmez gençlere dokunmak lazım. Türkiye'de hafif bir dokunuşla, destekle çok iyi yerlere gelecek, potansiyeli yüksek gençlerimiz var. Onlar bizim geleceğimiz. Ben mesela Burak Haşhaş'tan sonra şimdi yeni bir arkadaşımızı daha yetiştiriyorum, Seymen Özbaş'ı. Bir de 16 yaşında bir kızımız var. İstanbul'da bulunan kendi salonumda eğitim veriyorum. O da günde 4-5 saat antrenman yapıyor. Öğrenci yetiştirmek beni çok mutlu ediyor. Ayrıca bu şampiyonada bende iddialıyım. Madalya benim içinde bir başarıdır elbette. Geçen ay burada 4 branşta kıtalararası dünya şampiyonası vardı. Burada kadınlar dünya şampiyonunu yenme başarısı gösterdim. Öz güvenim yerinde, kendimi de iyi hissediyorum. Dünya şampiyonluğu neden olmasın."

ETİKETLER
Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Taha Akgül: Tek hedefim altın madalya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:00
MSB kaynaklarından BM Barış Gücü'ne tepki
11:59
Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi
11:58
Nikaragua Devlet Başkanı, Şili ve Kolombiya liderlerinin "insan hakları" eleştirilerine sert çıktı
11:55
ABD: Sudan'da sivillerin ölümüne sebep olan çatışmalardaki artış nedeniyle endişeliyiz
11:56
Arnavutköy'de 4 katlı bina tahliye edildi
11:43
ABD'de Federal Yargıç, revize edilen göçmen programını hukuka aykırı buldu
Malatya'da konteyner kentte kalan depremzedeler kış hazırlığında
Malatya'da konteyner kentte kalan depremzedeler kış hazırlığında
FOTO FOKUS
Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü
Bangladeş’te yangın: Yüzlerce dükkan küle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ