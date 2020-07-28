Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, salgın yüzünden eylülden kasım ayına ertelenen turnuva, bu yıl yapılamayacak.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takvimindeki Premier seviye turnuvalar arasında yer alan organizasyon, 1984'ten bu yana ilk kez düzenlenemeyecek.