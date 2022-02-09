Kadınlar slalom müsabakasında yarışan Özlem, ilk inişini 1.09.45, ikinci inişini 1.09.47'lik dereceyle tamamladı.

28 yaşındaki milli sporcu, toplamda 2.18.92'lik derecesiyle 49'uncu sırada yer aldı.

Kadınlar slalomda altın madalyayı Slovakya'dan Petra Vlhova (1.44.98) kazandı. Gümüş madalya Avusturya'dan Katharina Liensberger'in (1.45.06) olurken, bronz madalyayı İsviçreli Wendy Holdener (1.45.10) aldı.

Milli sporcumuz Özlem Çarıkçıoğlu, Alp Disiplini Kadınlar Slalom'da toplam 2:18.92'lik derece ile 49. sırada yer alıyor ve #Beijing2022 macerasını tamamlıyor.



Her şey için teşekkürler Özlem! pic.twitter.com/g04kemDmRD