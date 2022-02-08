İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da forma giyen 27 yaşındaki stoper, sosyal medyada yayılan görüntüleri sonrası eleştirilerin hedefi oldu.

Zouma, gelen tepkilerin ardından özür diledi. West Ham United Kulübü ise davranışı nedeniyle oyuncusunu kınadı.

Essex polisi, görüntünün İngiltere'de kaydedilmiş olabileceği konusunda bilgilendirildiklerini belirterek, Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) ile irtibat halinde olduklarını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sahaya çıkması tepki topladı

Zouma'nın, yaşananlara rağmen Premier Lig'in 24. haftasındaki Watford maçında sahaya ilk 11'de çıkması da tepki topladı.