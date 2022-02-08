Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Berlin’de yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi.

Avrupa’daki partnerlerle yakın diyalog içinde olduklarını ifade eden Scholz, "Ortak hedefimiz Avrupa’da savaşı önlemektir" dedi.

Scholz, Rus askerlerinin Ukrayna sınırında konuşlandırılmasının endişe verici olduğunu belirterek, "Durum değerlendirmemiz çok benzerdir. Aynı şekilde tavrımız da. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin daha çok ihlal edilmesi kabul edilemez ve geniş kapsamlı sonuçları olacaktır. Siyasi, ekonomik ve jeostratejik olarak” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden ile dün görüştüğünü ve onunla da hemfikir olduğunu dile getiren Scholz, "Son derece gergin durumda tansiyonun azaltılmasını sağlamak istiyoruz. Müzakerelere ve çözüme ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Scholz, Fransa’nın AB Dönem Başkanlığını, Polonya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Başkanlığını ve Almanya’nın G7 Başkanlığını yürüttüğünü dile getirerek, üç ülkenin Avrupa ve küresel güvenlik konularında özel sorumluluk taşıdığını anlattı.

Bundan dolayı buradaki görüşmenin faydalı olacağını belirten Scholz, “Bir amaç için birlikteyiz; Avrupa’da barışı korumak, diplomasi ve net mesajlar yoluyla." dedi.

Scholz, bu konuda hep birlikte hareket edeceklerini aktardı.

Duda: Savaşı önlemek için çözüm bulmamız lazım

Polonya Cumhurbaşkanı Duda da, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) 1989'dan bu yana çok zor durumla karşı karşıya olduğunu belirterek, Ukrayna sınırında benzeri görülmemiş bir şekilde Rus askerlerinin yoğunlaştığını söyledi.

“Savaşı önlemek için çözüm bulmamız lazım" diyen Duda, bunun temel bir görev olduğunu kaydetti.

Duda, bu konuda dayanışma içinde olunması gerektiğini vurgulayarak, “Tek sesle konuştuğumuzu, geri adım atmayacağımızı ve kimseyi yarı yolda bırakmayacağımızı göstermemiz lazım" dedi.

Macron: Rusya ile farklı formatlarda diyaloğu sürdürmemiz lazım

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da, Ukrayna krizinin çözümünde Rusya ile farklı formatlarda diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Macron, Berlin'de Almanya Başbakanı ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelmelerinin anlamının büyük olduğunu dile getirdi.

Macron, "Rusya ile farklı formatlarda diyaloğu sürdürmemiz lazım. Normandiya formatında görüşeceğiz. Bu formattaki görüşmeler Ukrayna krizinin çözümü için siyasi bir çerçeve olabilir." ifadelerini kullandı.

Diyalog ve sorumluluğun tüm taraflar için Ukrayna'daki barışa gidecek tek yol olduğunu belirten Macron, nihai hedeflerinin gerilimin azaltılması ve sürekli barış ve güvenliğin temin edilmesi olduğunu sözlerine ekledi.