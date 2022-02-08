Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM: Afganistan'da 6 kadın aktivistten haber alınamıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Birleşmiş Milletler, Afganistan'da yaklaşık 3 hafta önce kaybolan 6 kadın aktivistten hala haber alınamadığını duyurdu.
BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, "Kabil'de kadın hakları protestoları nedeniyle gözaltına alınan ya da kaçırılan kadın aktivistler ve akrabalarının nerede oldukları ve sağlık durumları hakkında hala bir haber yok" dedi.
Dujarric, kaybolan kadın aktivistler hakkında Taliban'dan bilgi istediklerini söyleyerek, şeffaf bir soruşturma çağrısı yaptı.
Etiketler: Afganistan Birleşmiş Milletler
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