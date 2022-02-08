BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, "Kabil'de kadın hakları protestoları nedeniyle gözaltına alınan ya da kaçırılan kadın aktivistler ve akrabalarının nerede oldukları ve sağlık durumları hakkında hala bir haber yok" dedi.

Dujarric, kaybolan kadın aktivistler hakkında Taliban'dan bilgi istediklerini söyleyerek, şeffaf bir soruşturma çağrısı yaptı.