Sümer'in Maçka ilçesindeki aile mezarlığında gerçekleştirilen anma törenine, Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri ve futbolcular da katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Sümer'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi.

Törenin ardından Özkan Sümer'in ilk futbola başladığı Amatör Lig takımlarından Yolspor'un kulüp başkanı Mahir Calap, Sümer'in isminin yazılı olduğu formayı eşi Kamer Sümer'e verdi.

Trabzonspor'dan anma programı

Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçen Özkan Sümer için vefatının 2'nci yılında anma programı düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Trabzonspor Asbaşkanı Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda düzenlenen programda, Özkan Sümer'le 1974 yılında tanıştıklarını söyledi.

"Gerçekten bir devrimciydi, yenilikçiydi, örnekti. Sadece sportif anlamda değil bütün sosyal hayatında da bütün insanlara örnek olacak biriydi. Gerçekten kendisinden çok şeyler öğrendik. İyi ki Özkan Sümer'i tanımışım. İyi ki onunla beraber olmuşum. İyi ki onunla birlikte vakit harcamışım. Allah nur içinde yatırsın."

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Trabzonspor efsanesinin, efsanelerinin başladığı sürecin gençlik ve okul yıllarına denk geldiğini belirtti.

"O dönemin iki tane hocası Ahmet Suat Özyazıcı'yı da saygıyla analım. Onunla burada tanışma kısmetim oldu. Özkan hocayla daha evvelden iletişimimiz oldu."

[Fotoğraf: AA]

Avcı, 2020 yılında Trabzonspor'a teknik direktör olduktan bir gün sonra Özkan Sümer'in kendisiyle görüşmek için telefon numarasını istediğini ifade ederek, "Ben arayayım hocayı dedim. Aradım, kendisiyle konuştum. 'Ziyaretine gelmek istiyorum.' dedi. 10 gün sonra da Hakkın rahmetine kavuştu. Kulübün içinde hocanın hikayeleri, yaptıkları, anıları, sözleri, altyapıda yaptıkları hiç bitmiyor ve bu hikayeleri dinlemeye devam ediyoruz. Hem Türk futbolu için hem de Trabzonspor için önemli işler yapmış." şeklinde konuştu.

Avcı, Trabzon'a ilk geldiğinde Trabzonspor müzesini gezdiğini anlattı.

"Allah 24-25 ayda 3 kupa nasip etti bize. Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş ve o tarihte yer aldığım için çok mutluyum. Hoca için çok güzel ifadeler vardı. Kupalar bırakabilirsin ama çok doğru izler bırakmaktır önemli olan. Ben de o izleri bir gün buradan ayrıldığımda umarım (Özkan Sümer) hoca gibi o izlerden bahsedilecek bir durum oluştururum. Tekrar herkese, Trabzonspor ailesine teşekkür ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de "Allah rahmet eylesin. Özkan hocamızın mekanı cennet olsun. Özkan Sümer'i futbola yenilik getiren anlayışlarından, futbol sonuçları itibarıyla şehrimize getirdiği şampiyonluklardan çok öte değerleriyle birlikte anıyoruz, anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.