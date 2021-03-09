Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özgecan Aslan Koşusu'nu "Headman" kazandı
Türkiye Jokey Kulübü tarafından "kadına şiddet" konusuna dikkati çekmek için düzenlenen Özgecan Aslan Koşusu, Adana'da yapıldı.
Özgecan Aslan anısına Adana Yeşiloba Hipodromu'nda, 4 ve yukarı yaşta İngiliz safkanların katılımıyla bin 200 metre kum pistte gerçekleştirilen yarışı, Sanem Kahraman'a ait "Headman" isimli at kazandı.
Jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Headman" isimli atı, jokeyliğini Ayhan Kurşun'un yaptığı "Into" ve jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Mavi çocuk" takip etti.
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