Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na puan taşıyan İsrail'in Tel Aviv kentindeki müsabakaların son gününde erkekler 90 kilo yarı finalinde Özbek Davlat Bobonov’u eleyen Mikail Özerler, finalde karşılaştığı Güney Koreli Donghan Gwak’a altın skorda yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar +78 kilo çeyrek finalinde Güney Koreli Hayun Kim’e yenilen Kayra Sayit, repesaja kaldı. Bu turda Alman Jasmin Grabowski’yi yenen milli sporcu, Bosna Hersekli Larisa Ceric'i de mağlup ederek bronz madalyaya ulaştı.