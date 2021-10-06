2021 Down Sendrom Avrupa Oyunları İtalya’nın Ferrara şehrinde başladı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya katılan milli judocularımız 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere ülkemize toplamda 4 madalya kazandı.

Talha Ahmet Erdem T23 kategorisinde 81 kiloda, Doğukan Coşar ise T21 kategorisinde altın madalya kazandırarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Avrupa Oyunlarında mindere çıkan Mehmet Can Topal T21 kategorisinde 66 kilo’da Avrupa ikincisi, 60 kiloda ise Musa Alan T21 kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu.

6-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda, atletizm, basketbol, futsal, judo, masa tenisi ve yüzme branşlarında 63 Özel Sporcu sahne alacak.

DOWN SENDROMLU ÖZEL SPORCULAR TALHA AHMET ERDEM VE DOĞUKAN COŞAR AVRUPA ŞAMPİYONUhttps://t.co/hrkpBWjyR3 pic.twitter.com/vk5ulAiPnZ — Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (@ozelsporcular1) October 6, 2021

"Federasyon olarak çok gururluyuz"

Federasyon Başkanı Birol Aydın sporcuların elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

"Federasyon olarak çok gururluyuz, yıllarca verilen emekler, yapmış olduğumuz planlamaların meyvelerini almak bizleri son derece mutlu ediyor, Özel Sporcularımız Türkiye’nin ve Dünyanın Parlayan Yıldızı oldular. Yazılı ve görsel basında özel sporcularımızın şampiyonluğundan ve başarılarından başka bir haber bulamazsınız. Özel sporcular ailesi olarak bize güvenip destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'da, TMPK Başkanı Yavuz Kocaömer'e ve emeği desteği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Talha Ahmet Erdem: Yine altın madalya kazanacağım

Avrupa Şampiyonu olan Talha Ahmet Erdem ise İstiklal Marşını tüm Avrupa’ya ezberleteceğini söyledi.

"Özel sporcular olarak Avrupa Oyunları'na çok iyi hazırlandık. Federasyon Başkanımız Birol Aydın'a ve antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Dünya Şampiyonluğumdan sonra Avrupa Şampiyonluğu altın madalyasını kazanmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Kazandığım bu altın madalyamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk Milletine hediye ediyorum. Takım müsabakalarında da ülkemizi temsil edeceğim inşallah yine altın madalya kazanacağım ve İstiklal Marşımızı tüm Avrupa’ya ezberleteceğim."

Down Avrupa Oyunları, 7 Ekim Perşembe günü yapılacak olan atletizm, basketbol, futsal, masa tenisi ve yüzme müsabakaları ile devam edecek.