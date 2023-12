Özel Sporcular Atmalar Atletizm Türkiye Şampiyonası Ankara'da gerçekleştirildi

TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin atletizm sahasında yapılan şampiyonaya ilişkin açıklamada bulundu.

"Ankara'ya 81 ilinde birinci olarak seçilip gelen sprocularımız Türkiye şampiyonluğu için yarışıyor. Gülle, cirit, disk atmada burada kıyasıya bir mücadele var. İnşallah buradan seçilen sporcularımız da milli takımlarımız oluşturacak ve Türkiye'mizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecek."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Atletizm Teknik Kurul Başkanı Dr. Leman Elmas da şampiyonayı güzel bir ortamda gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Özel Sporcular Atmalar Atletizm Türkiye Şampiyonası'na 43 sporcumuz başvurmuştu fakat bazılarının sağlık problemlerinden dolayı 32 sporcumuz yarıştı. Sporcularımız gülle, cirit ve disk atma branşlarında dereceye girmeye çalışıyorlar. Bu müsabakanın sonucunda baraj derecelerini geçen sporcularımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecekler."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Özel Sporcular Atmalar Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda kategorilerine göre birincilik kazanan sporcular ve dereceleri şöyle:

Erkekler:

Anıl Demir (down gülle atma - 7,84 m), Ali Topaloğlu (mozaik down gülle atma - 11,12 m), Berkay Ceylan (otizm gülle atma - 10,60), Muhammet Atıcı (mental gülle atma - 15.57), Ramazan Ünlü (down disk atmada - 20,02), Ali Topaloğlu (mozaik down disk atma - 25,06), Emir Tekdere (otizm disk atma - 14.56), Muhammet Atıcı (mental disk atmada - 32.22), Enes Borucu (down ciritte - 21,52), Abdullah İnan (mozaik down cirit - 23.34).

[Fotoğraf: AA]

Kadınlar:

Münevvere Yılmaz (down gülle atma - 5.77), Dilara Çevik (mozaik down gülle atma - 5.20), Eda Yıldırım (mental gülle atmada - 11.82), Merve Özlü (down disk atma - 12.56), Dilara Çelk (mozaik down disk atma - 13.54), Esma Küçükoğlu (mental disk atmada - 32,34), Nisa Naz Öztürk (down ciritte - 11.48), Beyza Ahsen Keskin (mozaik down ciritte - 9,70), Mihriban Korkmaz (mental ciritte - 17,86), Eda Yıldırım (çekiç atma- 33,88).