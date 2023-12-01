Beşiktaş taraftarı Ankara'da tribünde yer alabilecek

Süper Lig'in 14. haftasında Eryaman Stadı'nda 3 Aralık Pazar günü 19.00'da oynanacak olan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribüne girebilecekler.

Önce iki kulüp arasında bu konuda uzlaşma sağlanırken sonra konu Türkiye Futbol Federasyonu ve emniyet yetkililerine taşındı.

Alınan karar gereği Beşiktaşlı taraftarların bu hafta sonu MKE Ankaragücü maçını tribünden izleyebilecekleri, ligin ikinci yarısında ise MKE Ankaragücü taraftarlarının İstanbul'da Beşiktaş maçına gidebilecekleri belirtildi.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hafta içinde yaptığı açıklamada "Beşiktaş taraftarlarını Ankara'da görmek istiyoruz" açıklaması yapmıştı.