Görme engelli yüzücü Mehmet'in hedefi Türkiye'yi temsil etmek

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 yaşında görme yeteneğini kaybeden ve hayata küsen Mehmet Büyük, geçen yıl yüzme antrenörü Efehan Fidancı ile tanışınca yeniden yaşam sevincine kavuştu.

Yüzme branşıyla ilgilenmeye başlayan Mehmet, katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Görme engelli sporcunun şimdiki hedefi, milli takıma seçilip uluslararası organizasyonlarda Türkiye'ye madalya kazandırmak.

Mehmet Büyük: Kesinlikle milli takımda olmak istiyorum

Mehmet Büyük, bir tanıdığı aracılığıyla çok sevdiği yüzmeye başladığını söyledi. Büyük, il birincisi olduktan sonra Türkiye Şampiyonası'na katıldığını aktardı.

"Nisan ayında Aksaray'da düzenlenen Okul Sporları Görme Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda ikinci oldum. Bu başarının ardından Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun İzmir'de düzenlediği milli takım kampına çağrıldım. Bir hafta süren kampın ardından memleketime döndüm. Bu yıl da Kastamonu birincisi oldum. Antrenmanlarım devam ediyor. Şimdi gelecek yıl 7-10 Mayıs'ta düzenlenecek Okullar Arası Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorum."

Engelli sporcu, Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek istediğini dile getirdi.

"Kesinlikle milli takımda olmak istiyorum. Bu bayrağı, ülkemizi yurt dışında, olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum. Görme engelliler tarafından yüzmede alınmış çok başarı yok. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Taze kan olarak ben buna talibim. Milli takımımızı yurt dışında, olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum. İlk hedefim milli takıma girmek. Avrupa Paralimpik Şampiyonası'na katılmak istiyorum."

Büyük, Daday ilçesine bağlı Görük köyünden her gün servisle Kastamonu merkezdeki Göl Anadolu Lisesi'ne geldiğini anlattı.

"Lisede okuyorum. Haftada iki gün yüzme antrenmanına katılıyorum. Yüzme, görme engelliler için çok güzel bir spor. Kas gelişimimiz açısından da çok iyi. Ailem sağ olsun, her konuda destek çıkıyor, her kulvarda beni destekliyor. Yüzmek bana çok iyi geliyor, her şeyi unutuyorum."

Antrenör Efehan Fidancı ise Mehmet ile çok güzel çalıştıklarına dikkat çekti.

"Mehmet'in yetenekleri sayesinde iyi bir sporcu olması için yolculuğumuz sürüyor. Geçen yıl kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Kastamonu'da rakibi yok. Bu yıl yine il şampiyonu. Buradan aldığımız biletle Türkiye Yüzme Federasyonunun önümüzdeki yıl düzenleyeceği Türkiye Okul Sporları Yüzme Şampiyonası'na gideceğiz. Mehmet'in de her fırsatta söylediği gibi, karşımıza çıkan her engel kararlığımızı artırır. Uluslararası platformlarda Mehmet'i yüzdürmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."