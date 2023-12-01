Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şu şekilde:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)
2 Aralık Cumartesi:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom (Muradiye)
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka Lassa (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Reeder Samsunspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)
20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
3 Aralık Pazar:
15.30 Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes (ENKA)
18.00 TOFAŞ-Bursaspor İnfo Yatırım (TOFAŞ)
20.30 Galatasaray Ekmas-Çağdaş Bodrumspor (Sinan Erdem)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
2 Aralık Cumartesi:
14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Çankaya Üniversitesi (Fenerbahçe Metro Enerji)
14.30 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
15.00 BOTAŞ-Beşiktaş (Ankara)
16.00 ÇBK Mersin-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)
3 Aralık Pazar:
13.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (Hatay Merkez)
16.30 Nesibe Aydın-Emlak Konut (TOBB ETÜ)
4 Aralık Pazartesi:
15.00 Bursa Uludağ Basketbol-İlkem Yapı Tarsusspor (TOFAŞ)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
16.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Kocaeli Atatürk)
2 Aralık Cumartesi:
13.00 OGM Ormanspor-Finalspor (M. Sait Zarifoğlu)
14.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Esenler Erokspor (Altındağ Atatürk)
16.30 Pizza Lazza Haremspor-Çayırova Belediyesi (Şehit Mustafa Özel)
18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kapaklıspor (Kurtdereli)
3 Aralık Pazar:
13.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Sigortam Net (TOBB ETÜ)
15.45 Gaziantep Basketbol-Konyaspor (Karataş Şahinbey)
17.30 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Gölbaşı)
4 Aralık Pazartesi:
18.00 Semt77 Yalovaspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (90. Yıl)