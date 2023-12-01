Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

2 Aralık Cumartesi:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom (Muradiye)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka Lassa (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Reeder Samsunspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

3 Aralık Pazar:

15.30 Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes (ENKA)

18.00 TOFAŞ-Bursaspor İnfo Yatırım (TOFAŞ)

20.30 Galatasaray Ekmas-Çağdaş Bodrumspor (Sinan Erdem)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

2 Aralık Cumartesi:

14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Çankaya Üniversitesi (Fenerbahçe Metro Enerji)

14.30 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

15.00 BOTAŞ-Beşiktaş (Ankara)

16.00 ÇBK Mersin-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)

3 Aralık Pazar:

13.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (Hatay Merkez)

16.30 Nesibe Aydın-Emlak Konut (TOBB ETÜ)

4 Aralık Pazartesi:

15.00 Bursa Uludağ Basketbol-İlkem Yapı Tarsusspor (TOFAŞ)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

16.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Kocaeli Atatürk)

2 Aralık Cumartesi:

13.00 OGM Ormanspor-Finalspor (M. Sait Zarifoğlu)

14.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Esenler Erokspor (Altındağ Atatürk)

16.30 Pizza Lazza Haremspor-Çayırova Belediyesi (Şehit Mustafa Özel)

18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kapaklıspor (Kurtdereli)

3 Aralık Pazar:

13.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Sigortam Net (TOBB ETÜ)

15.45 Gaziantep Basketbol-Konyaspor (Karataş Şahinbey)

17.30 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Gölbaşı)

4 Aralık Pazartesi:

18.00 Semt77 Yalovaspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (90. Yıl)