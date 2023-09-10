Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 10.09.2023 01:30

Özel milli sporculardan İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda 26'sı altın 59 madalya

Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular bireysel müsabakalarda 26 altın, 19 gümüş, 14 bronz olmak üzere 59 madalya kazandı.

Özel milli sporculardan İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda 26'sı altın 59 madalya
[Fotograf: AA]

Padova kentinde bugünkü takım müsabakalarıyla sona eren şampiyonanın kapanış töreni, Stadio Colbacchini Stadı'nda gerçekleştirildi.

Törende Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takım oyuncuları madalyalarını boyunlarına takarken, büyük bir coşkuyla Avrupa şampiyonluk kupasını kaldırdı ve İstiklal Marşı'nı dinletti.

Özel milli sporculardan İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda 26'sı altın 59 madalya

Futsal branşında finalde Türkiye'ye 2-1 mağlup olan Portekiz ikinci, sıralama maçında İrlanda'yı 6-2 yenen İtalya ise üçüncü oldu.

Şampiyonaya 21 ülkeden katılan 514 sporcudan atletizm, yüzme, judo, masa tenisi ve basketbol branşlarında da dereceye giren takımlara ve sporculara madalyaları takdim edildi.

Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı sporcular bireysel müsabakalarda 26 altın, 19 gümüş, 14 bronz olmak üzere 59 madalya kazandı.

Türkiye, atletizmde 15 altın, 8 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 32 madalya; yüzmede 5 altın, 6 gümüş, 2 bronz olmak üzere 13 madalya; judoda 5 altın ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya; masa tenisinde 1 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere 8 madalya ile turnuvayı tamamladı.

Özel milli sporculardan İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda 26'sı altın 59 madalya

Aydın: "İtalya'da özel sporcular büyük bir tarih yazdı"

Kupa töreninin ardından şampiyonayı değerlendiren Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın şunları söyledi:

"İtalya'da özel sporcular büyük bir tarih yazdı. Futsal milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu, atletizm milli takımımız Avrupa ikincisi oldu, judo takımı üçüncü oldu. Çocuklarla gurur duyuyoruz, rekorlar kırarak yeni rekorlar yaptılar. Engelli sporcularımız Türkiye'ye nereden nereye geldiklerini gösterdi. Bu imkanları bize veren başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı'mıza ve bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz"

Aydın, bütün sporcuları ve onlara emek veren bütün antrenör ile çalışanlarını tebrik ederek, "Bütün çocuklarımızın ortak duygusu burada aldığımız 59 madalya ile birlikte inşallah bunları Cumhurbaşkanı'mıza götürüp huzurunda takdim edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da telefonla arayarak bütün sporcuları tebrik ettiğini söyleyen Aydın, "Bakan'ımıza ayrıca teşekkür ediyorum, Sayın Bakan'ımız sporcularımıza bir bakanlık değil aynı zamanda bir ağabeylik görevi yapıyor, bize vermiş olduğu desteği ve güveni boşa çıkarmamanın gururunu yaşıyorum"  diye konuştu.

ETİKETLER
Milli Sporcular İtalya
Sıradaki Haber
EURO 2024 Elemeleri'nde toplu sonuçlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:46
Tekirdağ'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
01:40
Elazığ'da 4 gündür kayıp kişi çayda ölü bulundu
01:01
Azerbaycan: Karabağ’daki Ermeni nüfusa Rus gıda yardımı sevkiyatı ayrı bir anlaşmadır
00:55
Düzce'de atölyede çıkan yangını söndürmek için itfaiye ve köylüler seferber oldu
00:13
ABD'deki 11 Eylül terör saldırılarında ölen 2 kişinin daha kimliği tespit edildi
00:11
İsrail'de on binler yine sokaklarda: Yargı reformu protestoları sürüyor
EURO 2008 kadrosu depremzedeler için sahaya çıktı
EURO 2008 kadrosu depremzedeler için sahaya çıktı
FOTO FOKUS
Fas'ta depremin etkisi havadan görüntülendi
Fas'ta depremin etkisi havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ