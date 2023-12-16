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Spor
İHA 16.12.2023 20:35

Ozan Tufan attı Erol Bulut yıkıldı

İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City'yi 3-0 mağlup etti.

Ozan Tufan attı Erol Bulut yıkıldı

İngiltere Championship'in 22. haftasında Hull City, sahasında Cardiff City ile karşı karşıya geldi.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve ligde play-off yarışı veren Hull City, teknik direktörlüğünü Erol Bulut'un yaptığı Cardiff City'i 3-0'lık skorla yendi.

Ev sahibinde mücadeleye 11'de başlayan Ozan Tufan da takımının 3. golüne imza attı.

Bu sonuçla turuncu-siyahlılar, ligde üst üste 2. galibiyetini elde etti ve puanını 36'ya çıkararak 5. sıraya yükseldi. Ligde 12. sırada yer alan Cardiff ise 32 puanı bulunuyor.

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