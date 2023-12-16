Crystal Palace son 2 dakikada Manchester City'den puan aldı

Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.

Manchester müsabakada 2-0 öne geçmesine rağmen son dakikalarda penaltıdan yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibinde golleri 24. dakikada Jack Grealish ve 54. dakikada da Rico Lewis atarken, Crtystal Palace'da ise 76. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 90+4. dakikada da penaltıdan Michael Olise kaydetti.

Premier Lig'de son 6 maçın 5'inde puan kaybeden Manchester City 34 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ligde üst üste 6. karşılaşmasında da galibiyet alamayan Crystal Palace ise 17 puanla 15. sırada bulunuyor.