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Spor
İHA 16.12.2023 20:27

Crystal Palace son 2 dakikada Manchester City'den puan aldı

Manchester City, Premier Lig'in 17. haftasında evinde Crystal Palace karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen son dakikada penaltıdan yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Crystal Palace son 2 dakikada Manchester City'den puan aldı

Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.

Manchester müsabakada 2-0 öne geçmesine rağmen son dakikalarda penaltıdan yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibinde golleri 24. dakikada Jack Grealish ve 54. dakikada da Rico Lewis atarken, Crtystal Palace'da ise 76. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 90+4. dakikada da penaltıdan Michael Olise kaydetti.

Premier Lig'de son 6 maçın 5'inde puan kaybeden Manchester City 34 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ligde üst üste 6. karşılaşmasında da galibiyet alamayan Crystal Palace ise 17 puanla 15. sırada bulunuyor.

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