Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak, performansıyla 2019'a damga vurdu.

19 yaşındaki stoper, son olarak takımının Wolfsburg ile1-1 berabere kaldığı maçta da rakip ağları sarstı.

Başarılı oyuncu, böylece 2019'da çıktığı 26 lig maçında 6'ıncı golüne ulaştı.

Bu gollerin 3'ünü Stuttgart formasıyla atan Ozan, Avrupa'nın önde gelen ligleri arasında en çok gol atan stoperler arasına da adını yazdırdı.

Milli oyuncu, ayrıca başarısını Bundesliga'da 215 dakikada bir gol atma istatistiği yakalayarak perçinledi.

Ozan Kabak, 2019-2020 sezonundaki performansıyla takımı Schalke 04'ü de sırtladı.

Defansif anlamda Bundesliga'daki pek çok istatistikte zirvede yer alan genç futbolcu, ofansif anlamda yaptığı katkılarla da adından söz ettirdi.

Bu sezon ligde 11 maçta görev alan yıldız adayı, attığı 3 golle takımının en golcü dördüncü oyuncusu olmayı başardı.

Ozan Kabak saha dışındaki tavırlarıyla da Alman futbol severlerin gönlünü fethetti.

2000 doğumlu oyuncu, Wolfsburg'a attığı golü maça gelirken hayatını kaybeden bir Schalke taraftarına armağan etti ve bunu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kaynak: TRT SPOR

