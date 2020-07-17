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Osmanlıspor'da bir çalışanın koronavirüs testi pozitif çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un bir tesis çalışanının yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Batıkent tesislerimizde tüm oyuncu, teknik ekip, yardımcı personel ve tesis çalışanlarımıza COVID-19 testi yapılmıştır. Testler sonucunda bir çalışanımızda COVID-19 sonucu pozitif tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan çalışanımızın takip ve tedavi süreciyle ilgili prosedür uygulanmaya başlanmıştır." denildi.
July 17, 2020
Etiketler: Osmanlıspor covid 19Son Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 16:33
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