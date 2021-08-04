Serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, çeyrek finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Artur Naifonov'a yenildi. 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı ise son 16 turunda İranlı Reza Atrinagharchi'ye mağlup oldu.

Repesajdan bronz madalya mücadelesine çıkabilmek için bekleyen milli güreşçilerin Tokyo 2020 mücadelesi, rakiplerinin final bileti alamaması üzerine sona erdi.