Feyenoord sahasında Marsilya'yı konuk etti. Hollanda ekibi rakibini 3-2 mağlup ederek ilk maçta avantajı aldı.

Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18 ve 46'ncı dakikalarda Dessers ile 20'nci dakikada Sinisterra kaydetti. Marsilya'nın golleri ise 28'inci dakikada Dieng ile 40'ıncı dakikada Gerson'dan geldi.

Milli futbolcu Orkun Kökçü, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 82'nci dakikada yerini Hendrix'e bıraktı. Marsilya'da ise Cengiz Ünder, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada görev almadı.