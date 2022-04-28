THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 6. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takım, ligi 3. basamakta bitiren AX Armani Exchange Milan ile play-off çeyrek finalinde karşılaştı.

Serinin ilk iki maçı İtalya'da oynanırken, Anadolu Efes ilk müsabakayı 64-48 kazanarak 1-0 öne geçti.

İtalya'daki ikinci karşılaşmadan AX Armani Exchange Milan 73-66 üstün ayrıldı ve durumu 1-1 yaptı.

Anadolu Efes, İstanbul'da yapılan üçüncü ve dördüncü müsabakalarda 77-65 ve 75-70 galip gelerek, seriyi 3-1 kazandı ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.