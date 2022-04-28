Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 22:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik ağırlıklı çalışmalarla devam etti.
Futbolcular son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Etiketler: Sivasspor Galatasaray Süper Lig
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