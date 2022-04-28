Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Neslihan Yiğit yarı finalde
[Fotoğraf: AA]
Milli sporcu Neslihan Yiğit, İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda yarı finale yükseldi.
Başkent Madrid'de yapılan şampiyonada Neslihan Yiğit, çeyrek finalde Danimarkalı Line Christophersen ile karşılaştı.
Karşılaşmayı 21-10, 15-21 ve 21-15'lik setlerle 2-1 kazanan milli badmintoncu, yarı finale adını yazdırdı.
Etiketler: İspanya
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