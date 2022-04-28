Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi tarihi belli oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul toplantısı 22 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak. Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 28 Mayıs Cumartesi günü aynı saat, gündemle aynı yerde gerçekleştirilecek.
Etiketler: Beşiktaş
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