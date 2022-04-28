Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
1. Lig'de haftanın maç programı açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligde 36. hafta karşılaşmalarının tamamı, 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
MKE Ankaragücü'nün bay geçeceği haftanın programı şöyle:
Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)
Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor (Denizli Atatürk)
Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)
Tuzlaspor-Eyüpspor (Atatürk Olimpiyat)
Kocaelispor-Altınordu (Kocaeli)
Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)
Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bitci Timsah Park)
Etiketler: TFF 1. Lig
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