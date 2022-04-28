Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Kupası yarı final rövanş takvimi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Yukatel Kayserispor, yarı final rövanşında 10 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek.
Demir Grup Sivasspor ise yarı final rövanşında 11 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.
İlk maçlarda Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u 1-0, Demir Grup Sivasspor da Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenmişti.
Etiketler: TFF Türkiye Kupası
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