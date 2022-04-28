Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi konuk edecek
Fenerbahçe, yarın sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakibini de yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 65 puanla ikinci sırada giriyor.
Kart cezalısı Kim Min-jae forma giyemeyecek
Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Attila Szalai, Miguel Crespo ve Dimitris Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-jae müsabakada forma giyemeyecek.
Takımla birlikte çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş'ın takımdaki yerini alması beklenirken, Bright Osayi Samuel'in durumuna ise teknik heyet karar verecek.
5 isim ceza sınırında
Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 36'ıncı haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
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