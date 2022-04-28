Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde oynadığı son 10 maçta 1 beraberlik ve 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakibini de yenerek hem seriyi sürdürmeyi hem de lig ikinciliğini korumayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 65 puanla ikinci sırada giriyor.

Kart cezalısı Kim Min-jae forma giyemeyecek

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Attila Szalai, Miguel Crespo ve Dimitris Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-jae müsabakada forma giyemeyecek.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş'ın takımdaki yerini alması beklenirken, Bright Osayi Samuel'in durumuna ise teknik heyet karar verecek.

5 isim ceza sınırında

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 36'ıncı haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.