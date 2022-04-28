Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig’in 35'inci haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Yukatel Kayserispor ile 1 Mayıs Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda Gökhan Töre takımdan ayrı çalıştı.
Teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas ve koordinasyon çalışmaları yaptı.
İdman, taktik çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, Yukatel Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı idmanla sürdürecek.
Etiketler: Beşiktaş Kayserispor Süper Lig
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