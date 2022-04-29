Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Ardından dar alanda top kapma ve pozisyon alma gerçekleştirildi. Antrenman çift kale taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmanda 19 yaş altı takımından Yusuf Erdem Gümüş de yer aldı.

Sakatlığı bulunan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun tedavisine devam edildi.

Dün antrenmanda arka adalesinde ağrı hisseden Omar Elabdellaoui'nin yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Norveçli sağ bekin tedavisine başlandı.

Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.