Omar Colley Trabzonspor maçında yok

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Omar Colley, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bordo-mavililer karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Futbol A Takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.