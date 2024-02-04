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Spor
İHA 04.02.2024 15:01

Omar Colley Trabzonspor maçında yok

Beşiktaş'ın Gambiyalı savunma oyuncusu Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosunda yer alamayacak.

Omar Colley Trabzonspor maçında yok

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Omar Colley, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bordo-mavililer karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Futbol A Takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

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