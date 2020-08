Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı formasını da giyen 19 yaşındaki stoper ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Transferin 1,5 milyon euro karşılığında gerçekleştiği, Cenk'in performansına bağlı olarak 1,5 milyon euro daha ödeme yapılabileceği belirtildi. Ayrıca Altay'ın, futbolcunun gelecekteki transferinden de yüzde 10 pay alacağı aktarıldı.

Altyapı eğitimini Bucaspor, Altınordu ve Altay'da alan Cenk, 2018-19 sezonunda TFF 3. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'da kiralık, geçen sezon ise Altay'da oynamıştı.

Toutes les informations sur le transfert de Cenk Özkaçar ⤵https://t.co/O53ATngRTc — Olympique Lyonnais (@OL) August 18, 2020

Cenk Özkacar Altay'a veda etti

Altay Kulübünün Twitter hesabından yayınlanan videoyu seslendiren Cenk Özkacar, takıma geldiğinde 14 yaşında, profesyonel sözleşme imzaladığında ise 18 yaşında olduğunu hatırlattı.

Cenk Özkacar, o gün yaşadığı duyguları tarif etmesinin mümkün olmadığını belirtti.

"Çünkü burası çocukluğum, gençliğim, evimdi. Kısacası Altay Spor Kulübü benim yaşamımın en büyük parçasıydı. Şimdi ayrılık vakti geldi. Genç yaşımda çıkmış olduğum bu heyecanlı yolda asla yalnız yürümeyeceğime ve bana tüm büyük Altay camiasının destek olacağına yürekten inanıyorum. Her zaman yanımda olan ve gelişmem için çaba sarf eden tüm hocalarıma, futbolcu ağabey ve kardeşlerime, personellerimize, büyük Altay'ın büyük taraftarına, aileme ve en başından beri bana inanan ve güvenen, her koşulda yanımda olan başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'na teşekkür ederim. Şimdi ayrılık vakti olsa da gönlüm her zaman büyük Altay'ın büyük taraftarıyla ve hepinizle olacak. Hakkınızı helal edin."

Yolun açık olsun bizim çocuk @cenkozkacarr pic.twitter.com/28bONktI0O — Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) August 18, 2020

Genç futbolcu, yeni kulübünün kendisi için yaptığı paylaşıma da Fransızca olarak, "Burada olduğum için çok mutluyum." yanıtını verdi.

Altay Kulübünün sosyal medya hesabındaki bir diğer paylaşımda ise Olympique Lyon Sportif Direktörü Bruno Cheyrou ve idari ekibine transfer sürecindeki yardımları için teşekkür edilerek, "Şimdi çocuğumuz sizin kanatlarınızın altında olacak." ifadeleri kullanıldı.