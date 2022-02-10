Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 14:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Olivier Giroud Milan'da ikinci baharını yaşıyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Olivier Giroud, Milan'da ikinci baharını yaşıyor. Milano derbisinde attığı 2 golle galibiyetin mimarı olan Fransız futbolcu, kupada Lazio karşısında da 2 kez fileleri sarstı.
İtalya Kupası çeyrek final mücadelesinde Milan, Lazio'yu ağırladı. Stefano Pioli'nin öğrencileri, rakibini 4-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı.
Milano ekibinin galibiyetiyle sonuçlanan maça, Olivier Giroud damgasını vurdu. 35 yaşındaki forvet, Lazio filelerini 2 kez sarsarak takımına turu getiren isim oldu.
Fransız futbolcu, ligde geçen hafta Inter deplasmanında da 2 gol atarak yıldızlaşmıştı. Olivier Giroud bu sezon gösterdiği performansla beğeni topluyor.
Milan formasıyla ikinci baharını yaşayan Fransız yıldız, 22 maçta 10 kez fileleri havalandırıp 2 de gol pası verdi.
Tecrübeli futbolcu, sezon başında bir milyon avro karşılığında Chealse'den, Milan'a transfer olmuştu.
Etiketler: İtalya
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