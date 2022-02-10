Side Antik Kenti'nden başlayan etapta bisikletçiler, 144,5 kilometre pedal çevirecek. Sporcular; Manavgat, Belek, Perge ve Antalya Havalimanı'ndan geçerek Muratpaşa'da etabı sonlandıracak.

Organizasyonda Türkiye'yi Spor Toto ile Sakarya Büyükşehir Belediyesinin bisiklet takımları temsil ediyor.

Yarış direktörü Mutlu Erçevik, bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve dört gün sürecek organizasyona, 13 ülkeden 23 takımın 157 sporcuyla katıldığını söyledi.

Organizasyonda dünyaca ünlü sporcuların yer aldığını aktaran Erçevik, "Bisikletçiler, toplam 600 kilometre pedal çevirecek. İkinci etabımız, Kemer'den başlayacak." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) desteğiyle önemli bir yayın atılımı da gerçekleştiren organizasyon, bu yıl çok sayıda ulusal ve yerel televizyon kanalındaki canlı ve bant yayınlar sayesinde spor tutkunları ile buluşacak. Tur 13 Şubat'ta sona erecek.