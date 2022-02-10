FIFA, yeşil sahalardaki tartışmaları en aza indirmek adına adımlar atmaya devam ediyor. Bu doğrultuda çalışmalar yürüten yetkililer, video yardımcı hakem uygulamasından sonra yeni bir teknolojiyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Yarı otomatik ofsayt sistemi SAOT, Arap Kupası'nın ardından Kulüpler Dünya Kupası'nda da deneniyor. Olumlu sonuç alınması halinde, uygulama yıl sonunda Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda da devreye girecek.

Gol çizgisi teknolojisine çok benzeyen sistemde, kamera pozisyona göre hareket ettiriliyor. Bu yöntemle ofsayt kararlarıyla ilgili hataların en aza indirilmesi planlanıyor.

SAOT, yapay zekanın sahadaki tüm oyuncuları takip etmesi sayesinde çalışıyor. Bu teknoloji, hızlıca pozisyonun üç boyutlu modelini oluşturuyor.

Sistem, kameralardan ve sensör teknolojisinden gelen izleme verilerini kullanarak topa vurma anının doğruluğunu iyileştiriyor. Böylece uygulama, ofsayt için 3 saniye gibi kısa bir sürede sonuç verebiliyor.