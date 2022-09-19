Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 08:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı, 91 yaşında yaşamını yitirdi.
Olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı'nın vefatını, Türkiye Güreş Federasyonu yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Uzun zamandır hastalıkla mücadele eden Mustafa Dağıstanlı 1956 ve 1960 yıllarında olmak üzere 2 kez olimpiyat şampiyonluğu yaşarken; 1954, 1957 ve 1959 yıllarında olmak üzere 3 kez dünya güreşinin zirvesinde yer almıştır. Dağıstanlı, 1973-1980 yılları arasında Adalet Partisi Samsun Milletvekili olarak TBMM’de görev yapmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
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