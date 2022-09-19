Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 06:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişiklik
[Fotoğraf: Arşiv]
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmalar için İstanbul'da toplanmaya başlayan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre takımı Borussia Dortmund'un Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerde ayağında kemik ödemi saptanan Salih Özcan aday kadrodan çıkarıldı.
Bu oyuncunun yerine MKE Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, aday kadroya dahil edildi.
Ay-yıldızlılar, 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg, 25 Eylül'de de deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
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