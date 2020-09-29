Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları ile ilgili takvim netleşmeye başladı.

Tokyo Organizasyon Komitesi, olimpiyat meşale koşusunun gelecek yıl 25 Mart'ta Fukushima eyaletindeki J-Village Stadyumu'ndan başlayacağını açıkladı.

Ülkenin 47 eyaletinden 121 günde geçmesi beklenen meşale seçilen 10 bin koşucu tarafından taşınacak.

Meşale 23 Temmuz'da Olimpiyat Oyunları Açılış Töreni için Tokyo'ya getirilecek. Bu arada Organizasyon Komitesi, önceden planlanan rotanın değiştirilmeyeceğini bildirdi.

Daha önce ertelemenin getirdiği ek maliyeti azaltmak için olimpiyat meşale koşusunun rotasının kısaltılması gündeme gelmişti.

Bu yılın başında Yunanistan'da yakılan olimpiyat meşalesi, 20 Mart'ta Japonya'ya ulaşmıştı. 4 gün sonra da Covid-19 salgını nedeniyle oyunların ertelendiği açıklanmıştı.

Tokyo'daki Japonya Olimpiyat Müzesi'nde bulunan meşale, 1 Kasım'a kadar halka açık şekilde sergileniyor.