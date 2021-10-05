Fanatik Gazetesi Spor ve İş Zirvesi 2021, spor dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

İstanbul'da düzenlenen etkinliğe Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Düzey Yöneticisi Ömer Onan, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve olimpik sporcular katıldı.

Toplantıda ilk olarak okçuluk oturumu yapıldı. Milli sporcular Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz ve antrenör Göktuğ Ergin, Tokyo 2020 deneyimlerini aktardı.

[Fotoğraf: DHA]

Olimpiyat altın madalyasını boynuna takan Mete Gazoz, "5 sene boyunca çok fazla çalıştık ve emek verdik. Bir yerde bunun karşılığını alacağımızı biliyorduk. Tokyo, bizim için her şeyin başlangıcı oldu" dedi.

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İkinci oturumda ise Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve milli voleybolcu Eda Erdem yer aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Üstündağ, voleybolda yeni bir sistem kurduklarını belirtti.

"Bugün dünyanın en iyi ligine sahibiz. Dünya sıralamasında milli takım düzeyinde 4'üncü sıradayız. Avrupa kıtasından ilk 4'te yer alan tek takımız. Bunlar tesadüf değil."

Basketbol oturumunda ise Anadolu Efes'i Türkiye'de ve Avrupa'da zirveye taşıyan Ergin Ataman soruları yanıtladı.

"Avrupa şampiyonluğuyla Türkiye'yi mutlu ettik" diyen Ataman, "yeni sezonda da adım adım ilerleyeceğiz, artık her takım bize karşı daha fazla motive oluyor."

[Fotoğraf: DHA]

Etkinlikte, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Merve Çoban, Eray Şamdan, Uğur Aktaş, Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber'in de aralarında bulunduğu olimpik sporcular soruları yanıtladı.

[Fotoğraf: DHA]