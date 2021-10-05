Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadın Hentbol Takımı Sırbistan ile karşılaşacak
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. 6 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri başlıyor. 6. grupta bulunan ay yıldızlılar, ilk maçında Sırbistan'a konuk olacak.
Kamp çalışmalarını tamamlayan millilerde hedef elemelere galibiyet ile başlamak. Milli takım başantrenörü Birol Ünsal, son zamanların en formda oyuncularıyla bir arada olduklarını söyledi.
Takımın hırsından memnun olduğunu belirten Ünsal, rakip karşısında en iyi mücadeleyi vereceklerini dile getirdi.
Milliler, maçın ardından Türkiye'ye dönecek ve 10 Ekim Pazar günü Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda İsveç ile karşı karşıya gelecek.
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