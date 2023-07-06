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Spor
AA 06.07.2023 15:17

Oleksandr Usyk 26 Ağustos'ta ringe çıkacak

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk, Büyük Britanyalı Daniel Dubois ile 26 Ağustos'ta karşılaşacak.

Oleksandr Usyk 26 Ağustos'ta ringe çıkacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Polonya'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmada Usyk, Dünya Boks Birliği (WBA) "Süper", Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF), Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ve "The Ring" dergisi ağır sıklet kemerlerini rakibi karşısında korumaya çalışacak.

ABD'li Anthony Joshua'yı Eylül 2021'de yenerek söz konusu unvanları elinden alan Usyk, rakibiyle Ağustos 2022'de bir kez daha ringe çıkmış ve bu maçı da hakemlerin oy çokluğu kararıyla kazanmıştı.

ABD'li Trevor Bryan'ı nakavt ederek WBA "Normal" kemerine ve Usyk ile karşılaşma kontenjanına ulaşan 25 yaşındaki Dubois, bu yasal hakkını kullanacağını duyurmuştu.

36 yaşındaki Usyk, 13'ü nakavtla olmak üzere çıktığı 20 maçın tamamını kazandı. Dubois ise 18'i nakavtla olmak üzere 19 maçtan galip ayrılırken, kariyerindeki tek yenilgiyi Büyük Britanyalı Joe Joyce karşısında yaşadı.

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