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Spor
AA 30.05.2025 09:46

Okçulukta 13. Uluslararası Fetih Kupası tamamlandı

Okçulukta 13. Uluslararası Fetih Kupası sona erdi. Organizasyonda 700 sporcu mücadele etti.

Okçulukta 13. Uluslararası Fetih Kupası tamamlandı
[Fotograf: AA]

Okçuluk Vakfı Tesisleri'ndeki organizasyonda 10 kategoride 40 ülkeden 700 sporcu mücadele etti.

Yarışların son günündeki final müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular belli oldu.

Okçulara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu verdi.

Okçulukta 13. Uluslararası Fetih Kupası tamamlandı

13. Uluslararası Fetih Kupası'nda madalya alan sporcular ve kategorileri şöyle:

Kadınlar Puta Koşusunda; Ayşegül Demirbağ Çalışkan altın madalya, Asel Sadyrova (Kırgızistan) gümüş madalya, Asemgul Galymzhanova (Kazakistan) bronz madalya kazandı.

Erkekler Puta Koşusunda; Yntymak Muradil Uulu (Kırgızistan)  altın madalya, Abdikarimov Maksat (Kazakistan) gümüş madalya, Ahmad Habibi (Endonezya) bronz madalya kazandı.

Makaralı Yay Kadınlar kategorisinde; Amanda Mlinaric (Hırvatistan) altın madalya, Begüm Yuva gümüş madalya, Öznur Cüre Girdi bronz madalya kazandı.

Makaralı Yay Erkekler kategorisinde; Mathias Fullerton (Danimarka) altın madalya, Batuhan Akçaoğlu gümüş madalya, Laszlo Szijarto (Macaristan) bronz madalya kazandı.

Klasik Yay Kadınlar kategorisinde; Reena Parnat (Estonya) altın madalya, Nurinisso Makhmudova (Rusya) gümüş madalya, Alexandra Mirca (Moldova) bronz madalya kazandı.

Klasik Yay Erkekler kategorisinde; Buianto Tsyrendorzhiev (Rusya) altın madalya, Mete Gazoz gümüş madalya, Nicholas D'Amour (ABD) bronz madalya kazandı.

Limitli Yay (50lb) Karma Hava Koşusunda; Ivar Malde (Norveç) altın madalya, Ole Hansen Naeset (Norveç) gümüş madalya, Matthias Lehner (İsviçre) bronz madalya kazandı.

Limitsiz Yay Kadınlar Hava Koşusunda; Şebnem Saliha Çakıroğlu altın madalya, Rahime Kevser Kandemir gümüş madalya, Miraysu Gülşen bronz madalya kazandı.

Limitsiz Yay Erkekler Hava Koşusunda; Jere Eemeli Nyström (Finlandiya)  altın madalya, Ivar Malde (Norveç) gümüş madalya, Ole Hansen Naeset (Norveç) bronz madalya kazandı.

Organik Yay Hava Koşusunda; Jere Eemeli Nyström (Finlandiya) altın madalya, Ivar Malde (Norveç) gümüş madalya, İsmail Göllüoğlu bronz madalya kazandı.

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