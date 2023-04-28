Okan Buruk'tan derbiye ideal kadro

Galatasaray'da derbi hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş karşısında genel hatlarıyla kadroyu bozmayı düşünmüyor.

Zorlu mücadelede kalede Fernando Muslera yer alacak. Stoper ikilisi Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson'dan oluşacak.

Savunmanın sağında Sacha Boey, solunda ise Adekugbe'nin oynaması bekleniyor. Sol bek mevkiinde diğer seçenek ise Leo Dubois.

Orta sahanın merkezinde Sergio Oliveira ve Lucas Torreira oynayacak. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, sağda ise Rashica şans bulacak.

Savunmada Dubois tercih edilirse, yerli zorunluluğu nedeniyle Rashica'nın yerine Barış Alper forma giyecek.

Forvet arkasında Dries Mertens görev alacak. Sakatlığını tamamen atlatan Mauro Icardi de derbiye 11'de başlayacak.